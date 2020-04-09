【fb直播】港股假期前抽升　唔通有好消息？

桑德斯退出美國總統提名戰，加上市場憧憬主要產油國將減產，道指期貨向上！港股周四(9日)收復兩萬四關，收市升329點，報24,300點，成交938億元！市場投資氣氛係咪明顯轉好？一連四日的復活節長假會唔會有好消息？港股升勢能否延續？

近日短炒之選，首推油價相關股份！憧憬產油國達成減產協議，「三桶油」以至期油ETF繼續向上衝；究竟有幾大機會達成減產協議？油股最壞時間過未？

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