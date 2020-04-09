【零售浩劫】周大福3個月內地同店銷售減半　港澳跌65%

對2020財政年度全年業績影響的初步評估，據集團目前的資料，截至2020年2月29日止11個月的未經審核營業額及主要經營溢利分別下跌11至13%及7至9%。今年2月29日存貨結餘較2019年3月31日的水平高出約15%，預期短期內存貨量將維持在高於正常的水平。

於2020年3月31日，集團持有的未償還黃金借貸按重量及金額計算分別較去年增加約15%及40%。集團仍在考量黃金借貸未變現虧損的影響。有關未變現虧損屬非現金性質，應不會對集團的現金流量造成任何重大影響。

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