信安資金管理：若疫情受控　經濟料第三季反彈

新冠肺炎疫情在多國蔓延，部分地區或國家限制入境。信安資金管理(亞洲)高級投資策略師陳曉蓉表示，限制有機會令部分經濟體的經濟出現大幅度放緩，甚至負增長，如美國及歐洲，當地服務消費範疇所受的影響將是最大。

不過，她提到，環球救市措施在真正出現危機前已推出，主要成熟市場央行將基準利率下調至接近零水平，多地央行已重啟或加大量化寬鬆規模，環球財政政策的總規模有機會是戰後時期以來最大。

她又指，若全球新增個案能在第二季開始減少，在財政、貨幣政策的配合下，環球經濟活動有機會在第三季出現反彈。

資產配置方面，該行對第二季股票看法中性，維持看好中國股票；香港股票則調升至輕微看好；亞洲、日本及美國維持中性；歐洲則輕微看淡。陳曉蓉指，雖然整體成熟市場經濟有機會在第二季出現顯著放緩，但仍傾向相信疫情帶來的影響屬過渡性，性質亦與以往經濟衰退有異，股市的跌勢未必能延續一段過長的時間。

她續指，無論金融市場或經濟，都將受惠寬鬆財政及貨幣政策、低企的油價、被抑制的需求，以及相對合理的市場估值而反彈。

債市方面，她提到，在環球經濟前景急劇惡化及油價下挫下，主權債息首季明顯向下，企業債息差則顯著擴闊至2009年以來最高水平。從估值而言，主權債非常貴，企業債相對具投資價值，但礙於基本因素，環球貨幣政策寬鬆的背景下，主權債息顯著反彈的空間相對有限。該行對主權或投資級別企業債中性。

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