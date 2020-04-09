證監會：槓桿式外匯交易未必人人合適

香港證監會發表報告，發現98%的槓桿式外匯交易活躍客戶為散戶投資者，及超過99%的槓桿式外匯交易市場交易額，乃來自滾動式即期外匯合約。

證監會行政總裁歐達禮(Ashley Alder)表示，槓桿式外匯交易未必人人合適。有關交易以保證金形式進行，而這些產品可能涉及複雜或非標準結構，即使是經驗豐富的投資者亦可能在這些交易中蒙受巨額損失，特別是在市場大幅波動之時。經紀行應確保客戶徹底明白這些產品的性質和風險，並有足夠的財政資源承擔有關風險和可能招致的損失。

調查報告提到，散戶投資者較難明白的複雜外匯產品(如期權及遠期合約)的交易額相對偏低。在2018年的所有槓桿式外匯交易產品都是在場外買賣的。

據經紀行滙報，有超過60%的槓桿式外匯交易客戶，在槓桿式外滙交易方面錄得淨交易虧損，而部分投資者蒙受的損失超過100萬元。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200