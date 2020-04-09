降融資成本！金管局減發票據　一個月拆息料跌至1厘

香港金融管理局宣布，減少發行外匯基金票據，規模可多達200億元。華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，對金管局做法不感意外，因為2008年全球放水令資金大幅流入香港，期間金管局多次增發外匯基金票據，以滿足銀行需求，如今未償還的外匯基金票據超過1萬億港元，遠超目前銀行體系總結餘的540多億港元。

美國聯儲局將利率下調至零，而港元拆息持續高企明顯不利企業融資，她認為，金管局透過減發外匯基金票據，推升銀行總結餘，可有助引導港元拆息回落，從而減低銀行尤其是依賴銀行間拆借的中小銀行，以及企業的融資成本。

由於金管局分4次減發票據，最後一次為5月12日，她預期，銀行總結餘只會緩慢增加，最終僅達至740億元，規模仍略低於去年2月的水平。

她認為，港元拆息暫時仍不會呈現急速回落，其中1個月期港元拆息或逐漸邁向1厘。儘管港匯於周四(9日)早上公布消息後稍微轉弱至7.7516，她指仍處於偏強水平，估計港美息差將保持一定差距，套息交易或仍會將港匯推至7.75強方兌換保證。

值得留意的是，外匯基金票據如同短期債券，銀行可視之為抵押品，向金管局取得流動資金。倘若市場資金緊絀，金管局可提早贖回票據，或減少票據的發行量，屆時以票據形式鎖起的資金，將回流至銀行體系結餘，變相可增加市場流動性。

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