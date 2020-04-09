疫情警號！AEON信貸財務2月逾期貸款增加

集團表示，新型冠狀病毒正在變得愈來愈嚴重，並在全世界廣泛傳播，導致不同國家的經濟活動中斷。與此同時，中美之間的貿易戰仍未解決及香港社會動盪仍在醞釀中。如果無法盡快遏止此場疫症，預計香港的經濟活動將徹底收縮，失業率和破產案件相應激增。這將不可避免地為集團造成更加動盪的經營環境，並於2020財政年度對集團的財務表現造成不利影響。

事實上，這種不利影響於2月份已經在銷售額減少和逾期客戶貸款及應收款額增加方面反映出來。此外，隨着新的虛擬銀行經營者進入市場，以及電子貨幣和移動支付解決方案日益普及和易於使用，市場競爭將持續加劇。

在這個充滿挑戰的環境下，集團選擇將繼續專注於控制資產質素。除持續進行審慎信貸評估外，集團將暫時中止私人貸款之推廣活動，直至市場情況有改善迹象為止。同時，集團將通過審慎管理大規模推廣活動和簡化營運流程來實施成本控制。

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