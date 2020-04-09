【多圖】逸瑆獲發滿意紙 6款全新示範單位曝光
2020年04月09日 18:32
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單位 E
由麗新發展(00488)與市區重建局合作發展，位於筲箕灣的逸瑆，已於3月底獲發滿意紙， 買家可以「即買即住」。項目共提供144個單位，間隔為開放式及一房設計，2樓為特色平台戶，實用面積由264至346方呎，設有平台48至257方呎。3至29樓是標準樓層，面積由286至386方呎。
發展商為了突出每個單位的優點，分別打造了6款不同風格的示範單位。其中A室一房戶，實用面積386方呎，以簡約自然為主題，配以簡單線條的家具，帶出實用及華麗感覺。 該盤推出「優惠三重奏」，買家可享7%付款計劃折扣、6萬元傢俬折扣及3%從價印花稅優惠。扣除有關折扣後，新一批單位折實價621.1萬元起，呎價由21,953至24,216元。
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