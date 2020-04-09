【多圖】逸瑆獲發滿意紙　6款全新示範單位曝光

發展商為了突出每個單位的優點，分別打造了6款不同風格的示範單位。其中A室一房戶，實用面積386方呎，以簡約自然為主題，配以簡單線條的家具，帶出實用及華麗感覺。 該盤推出「優惠三重奏」，買家可享7%付款計劃折扣、6萬元傢俬折扣及3%從價印花稅優惠。扣除有關折扣後，新一批單位折實價621.1萬元起，呎價由21,953至24,216元。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200