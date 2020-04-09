【新冠肺炎】疫情打擊各行業　上市公司料需再集資

新冠肺炎肆虐，各行各業大受打擊。香港上市公司商會估計，受疫情影響，不少上市公司都需要在股市集資，進行併購重組，有些或會進行股份回購，期望港府繼續穩定香港金融市場，讓這些企業融資活動能在有秩序下進行。

港府昨(8日)推出總值1,375億港元的第二輪防疫抗疫基金，香港上市公司商會對此表示歡迎，認為涵蓋面廣泛，對穩經濟、保就業有很大幫助。疫情之下經濟情況十分嚴峻，各行各業都受到衝擊，而不少上市公司從事酒店、旅運、大型 連鎖餐飲、零售消費等行業，首當其衝，是次措施對上市公司有一定程度的紓緩作用。

不過，該會希望執行細節能盡量明確清晰，讓僱主能因應對整體業務的考量而作出最合適的部署。

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