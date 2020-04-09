新盤UPDATES：交投略見轉活　個別創新高

復活節長假即將展開，一手市場交投略見轉活，多個項目出現大額特色戶承接，個別更創出樓盤新高紀錄。

●朗濤複式戶呎售3.26萬元創新高

資料顯示，同座15及16樓B室複式戶，實用面積2,767方呎，平台及天台面積分別363與1,060方呎，於2019年9月以8,992.8萬元售出，創出項目售價最高紀錄，呎價3.25萬元，當時亦創樓盤新高。

●傲瀧花園特色戶6,568.3萬元沽出

該盤上周四亦以8,036.8萬沽出一伙連裝修天台三複式戶。開盤至今共沽出655伙，連同車位銷售，共套現約195億元。

●天晉IIIB複式戶3560萬元售出

●海日灣大戶獲3373萬元承接

億京發展旗下大埔白石角海日灣，售出COURT A第1座11樓B單位，實用面積1,411方呎，成交價3,373.8萬元，呎價23,911元。

●逸瑆獲發滿意紙 示範單位曝光

發展商為了突出每個單位的優點，分別打造了6款不同風格的示範單位。其中A室一房戶，實用面積386方呎，以簡約自然為主題，配以簡單線條的家具，帶出實用及華麗感覺。 該盤推出「優惠三重奏」，買家可享7%付款計劃折扣、6萬元傢俬折扣及3%從價印花稅優惠。扣除有關折扣後，新一批單位折實價621.1萬元起，呎價由21,953至24,216元。

●美聯向MARINI系列買家贈送總值逾7.5萬元優惠

會德豐地產旗下將軍澳日出康城MARINI、GRAND MARINI及OCEAN MARINI，銷售反應理想。配合復活節長假來臨，美聯住宅部行政總裁布少明表示，於4月10至13日期間，買家凡經該行購買上述樓盤的一手單位，即可獲贈知名品牌衣物護理機乙部，每部價值逾1.5萬元。名額限首5名，合共總值逾7.5萬元。

●峻源低層戶呎售近1.5萬元

中信泰富旗下馬鞍山峻源，售出第3座7樓A單位，實用面積1,185方呎，以售價1,775萬元獲承接，呎價14,979元。項目本月至今已沽出2伙，套現近3,700萬元。

●代理向WEST PARK買家贈送優惠

美聯董事陳光明表示，於4月10至13日復活節假期期間，買家凡經該行購入興勝創建（00896）旗下長沙灣WEST PARK單位，將可獲「衣物護理機」1部 ，每部價值18,980元，名額3個，先到先得。

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