【石油大戰】俄羅斯又扭計 油價由飆9%縮至1%

外國傳媒報道，石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)正就減產15至17%進行討論，但沙特阿拉伯和俄羅斯仍未能就減產基準達成一致，沙特正推動確定減產4月減產基準。再者，俄羅斯克里姆林宮的消息稱，總統普京沒有計劃周四(9日)與美國總統特朗普、沙特阿拉伯就石油問題進行對話。

消息令國際油價直插，紐約期油升幅收窄至1%，此前一度漲9%。

投資者正密切關注周四(4月9日)香港時間晚上10時舉行的OPEC+視頻會議，同時周五(4月10日)香港時間晚上8時舉行的G20能源部長和其他一些國際組織的成員的視頻會議。

市場廣泛預期，全球產油國正邁向每日減產1,000萬桶的最終協議目標。

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