【全球攬炒】貧民料飆逾5億　非洲近30年首見全年衰退

外國傳媒報道，英國樂施會(Oxfam)估計，受疫情影響而陷入貧窮的人口將增加5億多人，華爾街投資銀行之一高盛亦估計，撒哈拉以南非洲各國政府的資金需求可能會增加750億美元(約5,850億港元)。

世界銀行訂下的貧窮線之一是每天生活費低於5.5美元(約42.9港元)，根據世界銀行2018年報告，全球有34億人每日活在貧窮線下，而因疫情造成的經濟衰退，將導致整體收入下降20%，估計新增5.48億人陷入貧窮。

高盛指出，對於非洲國家而言，融資缺口將更大，隨着封鎖措施及出口、旅遊業收入減少，足以引發非洲撒哈拉以南國家出現1991年以來的首次全年衰退。其中，安哥拉和贊比亞可能是受災最嚴重的國家，料2020年兩國經濟萎縮達9%；南非的產出將下降6%，尼日利亞下降4%，而加納、莫桑比克和塞內加爾產出也將下降。

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