【近百年最慘】IMF估全球嚴重衰退　逾170國負增長

外國傳媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)預計，2020年全球會面臨上世紀1930年代大蕭條以來最嚴重的衰退。

IMF總裁格奧爾基耶娃預計今年將有超過170個國家GDP出現負增長，在發展中國家暴露在供需衝擊、金融環境收緊，以及債務不可持續問題的風險下，呼籲暫停要求最貧窮國家償還債務。與此同時，理事會已批准將緊急基金規模增加一倍，達到1,000億美元。

她表示，世界各國已經採取規模達8萬億美元(約62萬億港元)的抗疫財政措施，如有必要還可能增長，若疫情在今年下半年消退，預計世界經濟在2021年「部分復甦」，但前景展望面臨「極大的不確定性」，若病毒大流行持續時間延長，前景可能惡化。

另外，英國樂施會(Oxfam)估計，受疫情影響而陷入貧窮的人口將增加5億多人，華爾街投資銀行之一高盛亦估計，撒哈拉以南非洲各國政府的資金需求可能會增加750億美元(約5,850億港元)。

世界銀行訂下的貧窮線之一是每天生活費低於5.5美元(約42.9港元)，根據世界銀行2018年報告，全球有34億人每日活在貧窮線下，而因疫情造成的經濟衰退，將導致整體收入下降20%，估計新增5.48億人陷入貧窮。

高盛指出，對於非洲國家而言，融資缺口將更大，隨着封鎖措施及出口、旅遊業收入減少，足以引發非洲撒哈拉以南國家出現1991年以來的首次全年衰退。其中，安哥拉和贊比亞可能是受災最嚴重的國家，料2020年兩國經濟萎縮達9%；南非的產出將下降6%，尼日利亞下降4%，而加納、莫桑比克和塞內加爾產出也將下降。

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