樓價UPDATES：元朗區成交量按月跌44%

樓市氣氛淡薄，買家入市取態保守，元朗區本月暫錄約30宗成交，較上月同期54宗，大幅少約44.4%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島2座中層C室，實用面積733方呎，三房連套房間隔，原叫價1,300萬元，減價至1,218萬元成交，實用呎價16,617元。

●南區貝沙灣2期1座中層C室，實用面積1,118方呎，三房連套房間隔，原叫價3,080萬元，劈價250萬元或約8.1%，以2,830萬元連租約沽出，實用呎價25,313元。

●西區寶翠園6座高層B室，實用面積776方呎，兩房連套房間隔，以1,950萬元易手，實用呎價25,129元。

●大坑渣甸豪庭低層B室，實用面積769方呎，三房連套房間隔，原開價1,450萬元，減價90萬元或約6%，以1,360萬元易手，實用呎價17,685元。

●北角形品中層B室，實用面積344方呎，一房間隔，獲首置客以約690萬元承接，實用呎價20,058元。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨本月暫錄6宗成交，屋苑6期蘭秀道46號低層G室，實用面積559方呎，兩房間隔，開價788萬元，減價20萬元，獲同區上車客以768萬元承接，實用呎價13,739元。

●將軍澳峻瀅5座中層E室，實用面積502方呎，兩房間隔，以705萬元沽出，實用呎價14,044元。

●奧運站維港灣10座中層H室，實用面積467方呎，兩房間隔，原叫價980萬元，放盤一個月，減價至948萬元成交，實用呎價20,300元。

●土瓜灣翔龍灣5座低層連平台單位，實用面積384方呎，兩房間隔，放盤約一星期，微減3萬元，以約805萬元成交，實用呎價20,964元。

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新界區

●元朗區本月暫錄30宗成交，較上月同期少約44.4%，其中YOHO MIDTOWN第座高層C室，實用面積1,047方呎，四房套房間隔，以1,408萬元成交，實用呎價13,448元。

●元朗溱柏7座中層B室，實用面積460方呎，一房連套房間隔，去年10月初放盤，開價600萬元，減價60萬元，以540萬元沽出，減價達一成，實用呎價11,739元。

●馬鞍山新港城Q座中層1室，實用面積369方呎，兩房間隔，開價約620萬元，議價後以610萬元易手，實用呎價16,531元。

●上水維也納花園3座中層G室，實用面積677方呎，三房間隔，以657.9萬元獲承接，實用呎價9,718元。

●沙田第一城27座高層D室，實用面積688方呎，套三房間隔，成交價988.8萬元，實用呎價14,372元。原業主於2015年購入單位，持貨5年帳面獲利約259.8萬元。

●東涌映灣園2座低層C室，實用面積495方呎，兩房間隔，以590萬元獲承接，實用呎價11,919元。

●屯門大興花園2期10座高層A室，實用面積544方呎，兩房間隔，叫價650萬元，業主多次降價，最後減至598萬元售出，實用呎價10,993元。

●屯門凱德花園1座中層D室，實用面積312方呎，兩房間隔，以410萬元成交，實用呎價13,,141元。新買家租樓多年，現準備退休，一筆過斥資買樓，安心享受退休生活。

●青衣盈翠半島3A座高層F室，實用面積523方呎，兩房間隔，去年9月叫價950萬元，最後以900萬元售出，實用呎價17,208元。

●大圍聚龍居7座中層A室，實用面積942方呎，三房連套房間隔，以1,290萬元連車位沽出，實用呎價13,694元。

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