【零售浩劫】I.T預警全年蝕3億　美店舖須暫時關閉

在面對極具挑戰的經營環境下，集團的銷售在1月及2月大幅下跌。因此，過往的傳統下半年業績會因季節性原因而較上半年好，今年卻遠低於集團預期。鑑於充滿挑戰的經營環境，集團已積極控制經營成本，以減少目前情況所帶來的影響。集團仔細審視每筆開支，以集中提升生產力及節約成本，同時調整購買及庫存水平。集團亦重新分配工作計劃以提升流動資金水平。

3月集團超過九成位於中國大陸的店舖已重新營業，銷售亦隨着國內狀況好轉而開始逐漸恢復。集團位於香港及日本的店舖全數營業，而位於美國的店舖須暫時關閉。

要精確量化疫情對集團於2020年經營表現的實際衝擊存在難度，但集團預計公司業務將繼續面臨巨大挑戰。因此，集團的成本控制措施將會持續，並可能以更快的速度及於集團各範疇上全面實施。集團將密切監控市場狀況及疫情發展，以對業務策略作出相應調整。

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