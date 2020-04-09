【飯碗不保】美國上周新申領失業救濟人數660萬　多過預期

美國上周首次申領失業救濟人數達660.6萬個，多過市場預期的550萬個，但較前周減少26.1萬個；至於前周止持續申領人數急增439.6萬個，至745.5萬個，但少過市場預期的823.6萬個。

過去3周，美國申請失業救濟的人數已超過1,500萬，將強化分析師對4月非農就業人口最多減少2,000萬人的預期。這些令人沮喪的數字表明，4月就業報告將再次刷新紀錄，美國現在處於衰退之中，隨着衰退加深，問題是美國需要多長時間才能復甦。由於超過95%的美國人處於「待在家裏」或「就地避難」的狀態，有關各州就業辦公室接到大量申請的報告仍在不斷增加。

新冠肺炎導致許多企業停工下，太平洋投資管理(Pimco)北美經濟師Tiffany Wilding預期，美國經濟第2季將勁縮30%，之後兩季可能呈現復甦，全年經濟料縮5%。他續指，美國失業率可能最高升至20%，隨着愈來愈多州份關閉非必要業務，職位流失可能會繼續增加。

Pimco並預期，待5月或6月美國疫情高峰過後，企業將復工及重僱人員，推動經濟復甦，部分行業的反彈可能較快。惟建築業、製造業以及其他依賴前置貸款和項目規劃的行業，復甦速度可能較緩慢。

另外，紐約牛津經濟研究院首席美國經濟學家Gregory Daco稱，就業市場已進入創傷期，預計4月失業率將飆升至14%。

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