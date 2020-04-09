夜市UPDATES：聯儲局「撒錢」道指漲500點　港夜期揚升

美國聯儲局「直升機撒錢」2.3萬億美元，抵銷了就業市場的利淡情緒，美股早段升勢擴大，當中道指最多升520點，現報23,889點；標指報2,802點，升52點或1.90%；納指報8,213點，升122點或1.51%。

港股期指夜市目前報24,303點，升94點，高水3點。

上周初的新申請失業金人數強化分析師對4月非農就業人口最多減少2,000萬人的預期，這些令人沮喪的數字表明，4月份的就業報告將再次創新紀錄。紐約牛津經濟研究院首席美國經濟學家Gregory Daco稱，就業市場已進入創傷期，預計4月份失業率將飆升至14%。

面對經濟低迷，美國聯儲局再度出手救市，將採取措施提供高達2.3萬億美元(約17.9萬億港元)貸款，舉措包括大中企業貸款，市政流動性便利。

其中，美國市政(債券)流動性措施可提供至多5,000億美元的貸款；針對實體經濟的貸款便利措施可提供最多6,000億美元的貸款，確保信貸流向中小企業擴大一級和二級市場企業信貸便利和定期資產支持證券貸款便利的規模和範圍，以支持多達8,500億美元的信貸啟動薪金保護計劃(PPP)流動性便利，通過小企業PPP貸款支持的定期融資，為參與的金融機構提供流動性。

聯儲局主席鮑威爾表示，國家的當務之急必須是解決公共衛生危機，為患者提供救治，並遏制病毒的進一步傳播。聯儲局的角色是在這個經濟活動受限時，盡所能提供救濟和穩定，今天的行動將有助於確保最終的復甦盡可能強勁。

【21:30】儘管就業市場仍受到疫情困擾，但聯儲局再放水下，美股早段續靠穩，道指升362點，至23,796點；納指升80點，至8,171點；標指升30點，至2,780點。

迪士尼的串流平台Disney+推出5個月，付費用戶突破5,000萬，迪士尼股價早段升5.65%至106.78美元。

摩根大通將蘋果公司(Apple Inc.)目標價由350美元降至330美元，稱暫停營業可能成為新常態。Apple股價早段升0.8%至268.2美元。

高盛私人財富管理投資策略小組董事總經理silvia Ardagna表示，正建議富裕客戶重投股市，特別美股，主要是看好全球經濟短期內急劇下跌後，在全球財政和貨幣政策措施協助下，下半年將V型反彈。

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