阿里影業發盈警　應收帳減值撥備8億人幣

集團指出，自2019年以來，中國內地影視娛樂行業面臨相對複雜的盈利困境，加上今年初新型冠狀病毒肺炎疫情爆發，導致集團2019/2020財年第4季收入大幅減少，同時也令整個產業經營環境的不確定性增加，行業內大部分公司在這雙重壓力下難以獨善其身。集團有相當部分的合作夥伴因而面臨着營運困難和資金鏈斷裂的風險。在這種情況下，集團帳面上的應收款項及投資項目均存在回收風險。

經公司管理層審慎考慮和評估，本着對股東更加規矩謹慎的原則，集團於2019/2020財年對部分應收款項及投資項目計提了大幅減值撥備約8億元。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200