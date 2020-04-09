內地新三板改革　引獨立制度同股不同權

內地俗稱「新三板」的全國股轉系統改革重要內容的正式出台，分別是獨立董事制度，以及表決權差異化安排，促進掛牌公司完善治理機制、提升公司治理水平，並提高掛牌公司質量。

全國股轉系統公布《表決權差異安排指引》，企業須為中國國家重點支持行業、市場認可度高、創始人發揮重大作用的優質科技創新公司，最低市值需要達到市值15億元人民幣(下同)，並於最近2個會計年度研發投入累計不低於5,000萬元。如果市值8億元，則須於最近1個財年營業收入不低於2億元，以及近2個個財年合計研發投入佔整體收入不少於8%。至於市值不低於6億元，則須要於近2個財年的營業收入平均不低於1億元，並於近1個財年營業收入增長不低於30%，以及近1年錄得經營活動現金流。

不同投票權受益人只限個人，須於上市時及其後時間為公司董事，上市時持股量至少要10%，亦不能轉讓股權。若其喪失相應履職能力、離任或者死亡；不再符合本指引的資格和最低持股要求； 因司法裁決、離婚、繼承等原因需要辦理過戶等，不同權股份將失效。

企業亦要符合額外的掛牌規定，以對股東的額外保障，包括上市後不能提高不同投票權比例、不同投票權不可超過普通股投票權的10倍、同股同權股東必須佔投票權10%。如有重大事宜，包括公司形式改變(合併、分立、解散)；選舉和更換非由職工代表擔任的監事；決定非由職工代表擔任的董事、監事的報酬事項；選舉或罷免獨立董事；聘請或解聘為掛牌公司定期報告出具審計意見的會計師事務所；終止股票在全國股轉系統掛牌等，則必須按一股一票基準進行投票。

同時亦公布《獨立董事指引》，堅持「差異化監管」的原則，借鑒中國境內、外的資本市場和科創板有益經驗，令掛牌公司獨立董事的選聘、履職等要求更明確。

該指引要求精選層掛牌公司建立獨立董事制度，包括2名以上的獨立董事，其中1名為會計專業人士，並須於近3年內曾任上市公司、創新層或精選層公司獨立董事，而其獨立性及任職限制同上市公司要求一致。同時，可通過行使特別職權，發表獨立意見，而制度化的流程能確保獨立董事任職的規範性。不過，創新層、基礎層公司則沒有硬性要求。

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