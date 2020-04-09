聯想控股出售小額貸款及金融科技公司權益

另外，公司擁有51%權益的附屬公司考拉科技及公司全資附屬公司聯投企慧，及深圳眾贏科技的其他股東向拉卡拉出售深圳眾贏科技100%股權，代價約2.07億元人民幣。

深圳眾贏科技是一家技術驅動的金融科技公司，借助大數據、雲計算、人工智能等技術，研發了行業領先的智能風控系統、反欺詐識別等系統，向銀行、消費金融公司、信託、保險公司等持牌金融機構輸出，為其提供高效、安全的智能風控和反欺詐技術服務。

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