【財經評論】貨幣危機箭在弦　現金為王須謹慎

周五(10日)是復活節之始，惟在復活前，須先經歷苦難，與目前全球經濟大勢相當脗合！隨着各地「直升機撒錢」式救市，滿地鈔票的惡果之一就是潛藏着貨幣危機，尤其是美元以外的新興市場。根據往績，一旦外匯儲備枯竭而令通脹失控，銀紙就會霎時變廢紙，相關風險不容小覷。

數據顯示，包括內地、土耳其、印度、巴西等10個新興經濟體央行，於3月份為遏制本幣貶值，合共動用逾千億美元外儲托市，當中又以內地最多，上月外儲大降461億美元，創逾3年最大單月跌幅。歸根究柢，就是投資者在疫情告急下，紛紛將資金投入最具保值能力的美元避險，央行為保住本幣穩定，不得不消耗儲備。

令人擔憂的是，上月慘況極有可能僅屬「頭盤」，面對次季經濟衰退加劇，新興市場貨幣勢必面臨新一輪巨大貶值壓力，諸如1997年亞洲金融風暴中的骨牌式倒塌，恐不日上映。

事實上，接下來的危機確實與別不同，尤其是今次涉及全球就業市場大規模停擺，使一些依靠本國勞工外闖就業、而將外幣匯回本國的新興市場國家面臨多一層重擊，或許港人最容易理解的例子是菲律賓，今次連外傭也難把足額薪金匯回母國，再加上當地本身外儲偏少，相信只會加速當地貨幣貶值，繼而拖累債務問題愈趨嚴重。

由於全球每年匯款流動涉額高達6,900億美元，許多發展中經濟體是靠這些外匯錢應急，可想而知，諸如黎巴嫩、烏克蘭、菲律賓等，將最輕易「缺水」，中南美洲國家也是如此！顯而易見，貨幣危機絕非靠嚇，一旦噩夢成真，意味着當地政府及企業支付外幣債務的成本驟增，而同時間對外貿易又停擺的話，債務違約只是時間問題，也讓當地央行壓力沉重，因若選擇減息救經濟，其貨幣只會遭到進一步拋售，無異是雪上加霜。

難怪近日市場有不少重量級聲音警告，全球政府瘋狂救市，最終只會令銀紙變廢紙，部分人更大膽預測黃金會成為「終極貨幣」，每安士暴升至2萬美元也不足為奇。誠然，多隻傳統上被視為避險貨幣的美元、日圓，甚至瑞士法郎，其母國也要大開印鈔機救市，黃金確實具保值作用。

儘管近期金融市場喘穩，惟一切只是炒作憧憬而已，身處亂局，疫情何時受控真的天曉得！作為投資者，必須高瞻遠矚，明知潛藏着貨幣危機，那麼，即使「現金為王」，也可考慮持有一些具保本能力的實物作陪襯，或許更為安心。

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