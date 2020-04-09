市場好消息！美頂級傳染病專家估死亡數字大減

投資市場傳來好消息！財經媒體彭博報道，美國頂級傳染病專家周四(9日)稱，由於採取了限制社交活動等防護措施，美國因感染新冠病毒而死亡的人數可能最低為6萬人，遠低於先前預測。

美國國家過敏和傳染病研究所所長Anthony Fauci說：「實際數字告訴我們，我們正在採取的緩解疫情影響的措施，物理隔離，很可能正產生積極影響。我相信會有下降，看起來更像是6萬，而不是10萬至20萬。」不過，我們最好小心點，不要說好吧，我們做得很好了，可以往回收了。」

另外，Fauci周四亦預計，美國將在不久的將來朝着實現正常化的方向發展。他說：「希望到夏天時，我們已經朝這個方向邁出了許多步。」但他警告，疫情在美國各地發展速度不同，可能需要一系列時間表。

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