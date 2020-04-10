葉尚志：大市彈高　操作須把握節奏

港股出現了伸延反彈浪行情，恒指站上了24,000點水平。在通過近期一些消息引發的震盪考驗後，市場出現了逐步盤穩，資金的風險偏好也有所提升了。

走勢上，恒指仍處中短期反彈延伸浪，短期支持位維持在22,756點，而23,800點可以看作為目前的好淡分水線。守穩其上，短期上攻勢頭可以保持完好，可以上望高一級的25,000點關口。然而，現時宏觀面跟政策面對決的格局狀態仍在，加上股市近日已見進一步彈高，操作節奏方面要更加注意，要放在首位了。

商務部最新表示，隨着內地防控疫情形勢持續向好，汽車業已全面復工復產，市場需求亦見穩步回升。另外，國務院亦宣布決定為促進汽車消費，將本來在年底到期的免徵車輛購置稅和新能源汽車購置補貼政策延長兩年。建議可以在現水平趁低吸納吉汽，以交易機會品種來看待，止蝕於10.5元，目標價看13元。

第一上海首席策略師 葉尚志(作者為註冊持牌人士)

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