東方日報B1：新興市月耗8190億撐匯　釀金融危機

金融市場近期谷底抽升，出現短暫「復活」，但升市背後埋藏危機！據統計，3月十個大型新興市場經濟體共動用了逾千億美元的外匯儲備支撐本國貨幣穩定，至今外儲顯然未能回補，埋下危機伏線。專家直言，隨着次季環球經濟衰退加劇，勢觸發新一輪走資潮，屆時部分新興經濟體外儲枯竭，貨幣必然再急速貶值，並引發債務違約潮，其骨牌效應甚或令冧市重演！

數據顯示，土耳其、印度，以及巴西等十個新興經濟體央行，於3月為遏制本幣貶值，共動用了1,050億美元(約8,190億港元)外匯儲備，其中以中國最多，人民銀行日前數據顯示，3月外儲大降461億美元，創2016年11月以來最大單月跌幅。

事實上，疫情撼動金融市場，投資者紛紛將資金投入美元和美債等避險資產。在美元強勢下，全球主要新興市場國家貨幣匯價貶值，3月MSCI新興市場貨幣指數創下2012年5月以來最大跌幅；追蹤亞洲區十隻貨幣(不包括日圓)的彭博摩根大通亞洲美元指數，亦自去年12月底以來累貶3.6%，3月更曾創2004年9月以來最低。

隨着疫情危機加劇，大宗商品價格和出口收入低迷，致使新興市場國家外匯流入大減，令許多貨幣前景備受質疑。

自從疫情大規模擴散，多個新興市場貨幣兌美元傾瀉，2月底至今墨西哥披索、南非蘭特、巴西雷亞爾兌美元分別跌逾17%、13及12%。亞洲貨幣則以印尼盾貶值最急，期內跌近10%。離岸人民幣及在岸人民幣亦分別跌1.25%及0.94%。

就此，東方匯理指，全球經濟陷入衰退，預計新興市場貨幣將面臨新一輪巨大貶值壓力，當中尤以對外逆差和高額外債的國家最脆弱，在亞洲區之中，印尼、印度，以及菲律賓的風險最大。

紐約梅隆銀行稱，若走資潮像2008至2015年間的話，新興市場流出的資金或大增至5,000億至7,500億美元之間(約3.9萬億至5.85萬億港元)。

同時有分析指，全球經濟衰退或使未來幾個月市場對美元的需求保持強勁，增加新興市場資本外流和外匯儲備進一步減少的風險。而一旦中國外儲跌穿3萬億美元大關，將是金融市場冧市的催化劑，相關外儲上月已降至3.06萬億美元。

值得留意的是，由於今次疫情涉及全球就業市場大規模停擺，使一些依靠海外勞工將外幣薪金匯回母國的新興市場遭受多一重打擊，恐促使本國貨幣貶值，令家庭及企業財務構成壓力，繼而拖累債務違約。

數據顯示，每年全球匯款流動高達6,900億美元(約5.38萬億港元)，當中以黎巴嫩、烏克蘭，以及菲律賓影響最大，中南美洲國家收到的海外匯款亦料按年大跌18%，使該些國家更容易爆發貨幣及債務雙重危機。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200