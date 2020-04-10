麥嘉嘉：中芯生意向好值得吸納

中央大力支持5G發展，將鞏固智能基建。到2019年11月，中國有50個城市提供5G服務，比其他國家多。中國計劃在2020年將5G網絡覆蓋範圍擴展至330多個城市，並建設100萬至110萬個5G基站。官方估計，未來5年(2020至2025年)，建設網絡成本將達到1,300億至2,180億美元，是至今為止全球數額最大的。5G增加市場份額，而雲服務供應商、半導體製造商和智能手機品牌也將從中受惠。

受到新冠肺炎疫情影響，國際半導體產業協會對今年全球晶圓廠設備資本支出展望轉趨保守，惟7納米等先進製程用半導體零部件因客戶已提前預定產能，接單狀況穩定，產能利用率維持在高水平，預計第2季半導體零部件業務相較第1季仍可望保持成長。預估2020年，全球半導體營業額可達4,442億美元，較2019年的4,251億美元，增長4.5%。主要是5G、人工智能、汽車電子等創新科技將帶動半導體市場成長。

據美國半導體產業協會(SIA)發布的最新資料顯示，2020年2月全球半導體銷售額為345億美元，同比增長5%。地區方面，全球和日本地區半導體銷售額同比轉為正增長，美國、中國和亞太地區半導體銷售額同比漲幅擴大，歐洲地區半導體銷售額同比跌幅均收窄。1至2月內地軟件產業利潤累計同比轉負。不過，中國大廠5G基礎建設對晶片測試拉貨、智慧型手機系統單晶片(SoC)以及繪圖晶片(GPU)相關測試訂單持續增加，又預期在基礎建設和數據中心相關晶片需求帶動測試下，半導體市場有望回暖。

與此同時，在家工作人數增多，帶動網絡相關設備晶片需求，並推升記憶體價格。三星電子公布首季初步業績，受惠晶片銷售抵銷疫情對智能手機及電視業務的衝擊，經營溢利約6.4萬億韓圜，按年增長2.7%，好過市場預期。消息隨即帶動本港晶片股向上。

中芯2019年第4季銷售額為8.39億美元，毛利率為23.76%，最新指引或意味着其第1季毛利率將較上一季度有至少1.24個百分點的提升。依此計算，中芯2020年第1季毛利或介於2.22億至2.45億美元之間，較2019年第4季增長11.55至22.75%。維持中芯「跑贏行業」評級。中芯將於5月初公布的首季業績，可考慮小注吸納。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉（作者為證監會持牌人，並無持有上述股票）

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200