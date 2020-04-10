傳OPEC+每日減產1000萬桶已達原則性協議

外媒引述兩位消息人士稱，石油輸出國組織(OPEC)及其產油盟國(合稱OPEC+)，正討論實施為期至少兩年的逐步減產協議。

另據消息，OPEC+擬將減產每日1,000萬桶，其他產油國則擬減產每日500萬桶；OPEC+已經就5月至6月每日減產1,000萬桶達成原則性協議。

OPEC+此前表示，希望作為全球3大產油國之一的美國，亦參與減產。美國白宮則稱，當地油產已經逐漸下降，主要由於油價處於低位。

目前OPEC+尚未發表正式的會議後聲明。紐約期油最新報每桶25.56美元，升1.9%；布蘭特期油最新報每桶33.4美元，升1.7%。

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