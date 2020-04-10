美國財長：相信5月份將重啟經濟活動

外國傳媒報道，美國財長姆紐欽表示，相信美國總統特朗普將於5月重啟美國經濟活動。

他說：「只要總統(特朗普)對醫療問題感到放心，我們就會做出一切必要的事情，使美國企業和美國員工投入經濟活動，並確保期間企業有足夠的流動性。」

此前，美國聯儲局主席鮑威爾表示，有理由相信當美國經濟反彈時，反彈勢頭將是強勁的，將使用借貸工具，直至美國走上經濟復甦道路，惟預計第2季經濟將非常糟糕，失業率可能暫時升至非常高的水平。

他提到，在國會及財政部支持下，聯儲局正以前所未有的規模動用緊急貸款權利，許多借款人及整體經濟都將從這些計劃中受益。

至於未來，他指出，今年經濟復甦將取決於病毒的傳播情況，一旦疫情消散後，預計經濟將相對較快地反彈。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200