美股收市：聯儲局再出手救市　道指上漲285點

美國聯儲局再度出手救市，刺激美股周四(9日)做好。道指收報23,719點，升285點或1.22%；標指收報2,789點，升39點或1.45%；納指收報8,153點，升62點或0.77%。

面對經濟低迷，美國聯儲局再度出手救市，將採取措施提供高達2.3萬億美元(約17.9萬億港元)貸款，舉措包括大中企業貸款，市政流動性便利。

其中，美國市政(債券)流動性措施可提供至多5,000億美元的貸款；針對實體經濟的貸款便利措施可提供最多6,000億美元的貸款，確保信貸流向中小企業擴大一級和二級市場企業信貸便利和定期資產支持證券貸款便利的規模和範圍，以支持多達8,500億美元的信貸啟動薪金保護計劃(PPP)流動性便利，通過小企業PPP貸款支持的定期融資，為參與的金融機構提供流動性。

聯儲局主席鮑威爾表示，國家的當務之急必須是解決公共衛生危機，為患者提供救治，並遏制病毒的進一步傳播。聯儲局的角色是在這個經濟活動受限時，盡所能提供救濟和穩定，今天的行動將有助於確保最終的復甦盡可能強勁。

另外，上周初的新申請失業金人數強化分析師對4月非農就業人口最多減少2,000萬人的預期，這些令人沮喪的數字表明，4月份的就業報告將再次創新紀錄。紐約牛津經濟研究院首席美國經濟學家Gregory Daco稱，就業市場已進入創傷期，預計4月份失業率將飆升至14%。

高盛私人財富管理投資策略小組董事總經理silvia Ardagna表示，正建議富裕客戶重投股市，特別美股，主要是看好全球經濟短期內急劇下跌後，在全球財政和貨幣政策措施協助下，下半年將V型反彈。

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