歐盟就5400億歐元抗疫救助方案達成協議

外媒報道，歐盟成員國財長就5,400億歐元(5,900億美元)的一攬子抗疫救助措施達成協議。這消除了市場對於歐盟無法團結起來制定共同抗疫戰略的擔憂。

在周四(9日)舉行的緊急視頻會議中，歐盟成員國財長批准了這項救助計劃，以防範歐洲預期會出現的空前衰退。該計劃的基石將是通過歐元區的救助基金歐洲穩定機制來提供高達2,400億歐元的信貸額度。

不過各國財長達成協議只是最終通過這一救助方案的其中一個步驟。歐盟領導人還將就此展開辯論、進行微調並最終批准該計劃。歐盟領導人會議可能最快下周舉行。

新冠肺炎疫情大流行已經令歐洲不堪重負，歐洲大陸新冠肺炎死亡人數佔全球的65%以上。德國總理默克爾甚至將這一威脅稱為歐盟成立以來最大的挑戰，指其暴露了歐盟政治斷層並正在考驗每個成員國致力於歐盟團結的承諾。

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