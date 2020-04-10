澳元低水：墨爾本商場上蓋公寓 首期26萬港元

上月份中旬澳元兌港元的匯率一度大跌至約4.3元，創2002年年底以來最低紀錄，對有意投資該國的香港買家來說，如同取得「大折扣」。而澳洲央行近月實施多項放水及寬鬆信貸政策，包括近一個月兩度減息，令指標利率降至0.25厘歷史低位，市場人士認為，該國樓市享有升值潛力、低匯率及低利率三贏因素，現時是海外買家投資澳洲最佳時機。

今期Ray White將再次推介位於墨爾本高級華人住宅地段Glen Waverley的商場上蓋公寓項目Sky Garden，項目一房連車位入場費只需55萬澳元，首期相等於26萬港元，精選單位提供3年各5厘租金保障計劃。項目處於交通中樞位置，只需步行3分鐘即達火車站，10分鐘車程直達Monash大學和Deakin大學。

Ray White銷售總監許嘉宇表示，上月初曾為Sky Garden舉行展銷會，反應相當熱烈，銷情理想，除了因為目前澳元匯率極具吸引力，同時也因不少有澳洲身份的準買家及投資者蒞臨。該類人士未來準備讓家中的子女前往當地讀書，又或是計劃全家移居去澳洲生活。故此他們大多率先揀選當地最藍籌的地區，不排除採用「先投資後自住」的策略。

事實上，該城市早前更獲滙豐銀行看好，提高1倍樓價升幅預測，料該城市今年樓價將錄得10%至14%的強勁增長。

過去提及墨爾本華人區，不少香港人第一時間想到的肯定是Box Hill和Doncaster等地，但事實上，Sky Garden所在地Glen Waverley，同樣為華人聚集地段，更屬高級住宅區。許氏又指出，購買物業最關鍵因素為「Location」，Glen Waverley一向為第一線華人住宅地段，並有「百萬住宅區」的稱譽。不過區內以低密度的貴價獨立屋為主，同時大大限制新盤的供應量，令樓價升溫。

澳洲房地產數據權威CoreLogic最新數據顯示，該區獨立屋的價格中位數已高達130萬澳元，而在截至2018年的5年內，該類物業價格上漲了65.9%。此外，當地入門公寓單位也成為搶手貨，單是去年價格就飆升14.4%，目前區內的公寓中位數已高達80萬元澳元水平。

他解釋，過去數年隨着澳洲小型家庭的數量上升，大量優質人口遷入該區，令區內可負擔的獨立屋數量更是買少見少。區內對一房、二房單位最為渴市，惟市場只有極少公寓推出，可見其「稀缺性」，令到該類公寓樓價過去一年錄得大幅上升。

Glen Waverley同時為「華洋共聚」的社區，四成居民為當地白人，華人則佔約22%。而整體而言，有31%居民為專業人士，較維多利亞洲的平均數約23%更有優勢，區內擁有學士學歷的人士也佔35%，優於該洲份平均數約24%。該區家庭收入也領整個維多利亞洲，區內兩成居民每月收入超過3,000澳元，反映住戶質素較高。

在優質人口集中的情況下，他料該區公寓的平均租金回報達4.5%，而Sky Garden由於屬罕有的商場上蓋住宅項目，估計未來租金收入更加高。

此外，該區同時擁有「超級名校網」。許氏表示，區內公立及私立名校林立，包括墨爾本名列前茅的的Glen Waverley Secondary College及著名精英私校Wesley College，另10分鐘車程可達世界一流高等學府Monash大學和Deakin大學。兩所大學海外留學生人數眾多，令區內公寓出租潛力巨大，而且單位轉售時價值更高。

Sky Garden由3座大廈組成，提供555伙，戶型包括一房、兩房及三房戶，實用面積約6,00至1,200方呎，所有單位送車位。目前三幢大廈已經封頂，預計今年底內竣工，屆時買家可隨即收樓收租。

樓盤坐落區內唯一大型購物中心The Glen上蓋，該商場耗資約5億澳元打造，目前經已落成，佔地約80萬方呎，是原先規模的四倍。商場有多達240間店舖進駐並開始營運，包括澳洲一線百貨公司David Jones，整個商場規模猶如香港九龍站大型商場圓方，住戶一落樓即可找到各式各樣的生活所需品。

此外，項目由著名發展商Golden Age Group打造，該公司更是喜來登酒店(Sheraton)發展商，於悉尼、墨爾本等主要城市曾興建多項著名建築物，包括悉尼市中心豪宅Harrington Collection、墨爾本Box Hill商場上蓋住宅Sky One及最顯赫的公寓住宅區ST. KILDA ROAD的Opera。

是次Sky Garden設施配備齊全，包括提供一系列五星級會所設施，如超過4,000平方米的空中庭園、露天酒廊、泳池、健身室、Spa水療按摩室以及私人宴會廳。

交通配套方面同樣完善，Glen Waverley區在墨爾本東南面的中樞地位，不僅擁有高速公路、鐵路等多維交通網絡，其本身也是一條火車線的終點站，並擁有10餘條線路。新鐵路落成後將一站抵達Deakin以及Monash大學新站，升值潛力指日可待。由該處前往市中心只需24分鐘車程，而前往Knoxfield、Chadstone及Doncaster等購物商圈，也只需要約20分鐘車程。

問及目前是否投資澳洲樓市的時機，許氏表示，雖然目前全球各國受到新冠肺炎的影響，市況較為波動，但對投資者來說卻是一個很好的入市時機。他指出，澳洲去年大選，由對經濟有利的黨派勝出，隨後該國央行已累積5次減息，令當地借貸及投資成本，甚至是建築成本大幅降低。當地有不少首次置業人士也因為供樓成本大減，加速作出入市決定。

此外，過去數年，該國不少中小型發展商減少興建新項目，大多數住宅項目由大型發展商推出，令整體情況出現供不應求，樓價也因而上升。

至於近月澳元兌換港元急挫，一度跌至約4.3元水平，創十七年新低紀錄，雖然目前已略為回升約4.7元水平，但仍與2011年時的8.6元，存在相當大的折扣。而該國減息步伐開始加快，市場也預計將會進一步帶動樓市。

另有分析指出，去年尾墨爾本的房價勁升6%，而在低利率和寬鬆的借貸規定的情況下，今年1月澳洲各大首府城市的樓價繼續錄得升幅，墨爾本及悉尼更領先全國。由於需求強勁，大量買家料繼續湧入澳洲樓市，大型金融機構滙豐銀行更看好墨爾本的樓價，提高該城市1倍升幅預測，料今年將上漲10%至14%。

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墨爾本Sky Garden 展銷會

日期: 4月11至12日 (周六、日)

時間: 上午11時至下午7時(周六、日)

地點: The Balmoral Display Gallery尖沙咀星光行16樓1633室

免費投資講座

主題：墨爾本最新上車攻略及SKY GARDEN增長潛力

時間: 下午3時 (每天一場)

查詢：2376 1088