中國3月CPI升幅放緩至4.3%　豬肉價格仍漲116%

中國國家統計局公布，3月份全國居民消費價格指數(CPI)按年升4.3%，略低於預期升4.9%，漲幅亦較2月份回落0.9個百分點，為5個月低位；按月則跌1.2%。其中，城市上漲4%，農村上漲5.3%；食品價格上漲18.3%，非食品價格上漲0.7%；消費品價格上漲6.2%，服務價格上漲1.1%。首季，全國居民消費價格比去年同期上漲4.9%。

3月份，食品煙酒類價格按年上漲13.6%。食品中，畜肉類價格上漲78%，其中豬肉價格上漲116.4%；水產品價格上漲2.8%；蛋類價格上漲1.9%；鮮果和鮮菜價格分別下降6.1%和0.1%。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，3月份復工復產逐步加快，交通物流逐漸恢覆，保供穩價措施持續加力。按月來看，CPI由上月上漲0.8%轉為下降1.2%。其中，食品價格由上月上漲4.3%轉為下降3.8%，影響CPI下降約0.9個百分點，是帶動CPI按月由漲轉降的主要因素。隨着生豬調運逐步暢通、屠宰企業復工復產、各地陸續加大儲備肉投放力度，豬肉價格下降6.9%。

至於3月份工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下降1.5%，降幅大過預期的跌1.1%，前值跌0.4%；按月則下降1%。工業生產者購進價格按年下降1.6%，按月下降1.1%。首季，工業生產者出廠價格比去年同期下降0.6%，工業生產者購進價格下降0.8%。

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