新冠肺炎：英國倘長期封鎖　次季GDP最多恐冧25%

英國新冠肺炎疫情嚴峻，連首相約翰遜亦受到感染，正在實行的全國封措施料有機會延長。分析預料，若封鎖措施長期持續，英國今年第二季經濟最多或萎縮超過兩成。

外媒報道，英國智庫「英國國家經濟社會研究院」(NIESR)估計，英國今年第一季的國內生產總值(GDP)可能會下降5%，第二季恐將跌15至25%。NIESR經濟學家Kemar Whyte表示，疫情以及全球各國的封鎖政策，將讓經濟表現以創紀錄的速度按季下降，假如疫情傳播能迅速停止，經濟增長仍有望立即恢復。

英國上月23日開始進行限制民眾外出和暫停商業活動的措施，原本將於下星期一結束。不過，當地政府直言疫情未到達頂峰，現階段無意解除全國封措施，並指下星期再評估情況。

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