中國經濟：溫天納指通脹回順　料次季經濟反彈力強

中國國家統計局公布，3月份全國居民消費價格指數(CPI)按年升4.3%，略低於預期的升4.9%；3月份工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下降1.5%，降幅大過預期的跌1.1%。

資深投資銀行家溫天納表示，內地通脹如預期維持在「4字頭」，意味有通脹壓力，但稍見回順，原因是否市民抗疫而不出外買東西仍有待觀察。然而因清明節過後內地物品出現漲價情況，有可能令4月CPI升幅較厲害。

PPI方面則反映內地工廠停擺情況，與市場預期較差的情況一致，始終內地尚未100%復工，同樣要觀察4月份情況。製造業受外需回落影響，短期PPI或會繼續惡化。

截至現時為止，內地尚未公布「兩會」舉行時間，可能要延至5月較後時間，而預期要待兩會期間，內地才較大機會推出更猛烈的救市政策。

他補充，內地第一季國內生產總值(GDP)預期會很差，但相信第二季的恢復力度較大，會較第一季有明顯反彈。現時投資市場氣氛不太差，因有環球量寬，所以投資者還需留意內地企業盈利會否按季出現改善，以捕捉投資機會。

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