【石油大戰】墨西哥退出談判　OPEC+減產協議有暗湧？

鑑於新冠肺炎疫情打擊原油需求，石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)達成歷史性協議，將每日減產1,000萬桶。不過，由於墨西哥拒絕參與減產，在未批准該協議的情況下離開了會議，使協議岌岌可危。

外電報道，與會代表透露，OPEC+不會在沒有墨西哥參加的情況下削減產量，也無意在周五(10日)再次開會，將專注於日內召開的二十國集團(G20)能源部長會議，討論原油市場問題。OPEC+希望G20能夠每日減產500萬桶，市場較為關注G20成員國、全球3大產油國之一的美國會否參與減產。

墨西哥能源部長Rocio Nahle Garcia拒絕OPEC+方案中對該國提出的產量要求，其後更稱，墨西哥只準備減產每日10萬桶，遠低於OPEC+提出的每日40萬桶要求。

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