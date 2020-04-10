領展商戶同舟計劃金額擴大至3億元

領展表示，零售組合以大眾市場為主導，主要售賣生活必需品。集團約一半的商戶受疫情影響相對較輕，而鮮活街市、超級市場及藥房等行業近月的經營狀況更為不俗。然而，教育中心、餐飲業(尤其是中式酒樓)、健身中心及遊戲中心等行業，受制於疫情及相關社交距離禁令，則面對沉重打擊。

到目前為止，領展已向大約1,900個商戶提供不同形式的支援，這些商戶合共佔領展本地租金約三分之一。領展物業組合旗下約130家教育中心，當中大部分已收到援助，包括租金減免。

今年3月領展宣布，由4至9月向以月租形式租用領展旗下停車場的褓姆車/校巴營運者，提供50%租金減免。此外，領展計劃短期內凍結停車場月租租金。

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