新冠肺炎：傳法巴首季在股票衍生品慘蝕近17億元

今年第一季，全球金融市場在新冠疫情衝擊下極為動盪，法國最大的銀行——法國巴黎銀行(BNP Paribas)亦因而「損手」。

外媒引述知情人士稱，法國巴黎銀行交易員在股票衍生品上估計虧損了2億歐元(約16.9億港元)，據悉涉及交易包括股息期貨和結構性產品。知情人士又指，法國巴黎銀行當季在股息期貨上虧損約1億歐元；有關損失一度飆升至約3億歐元，之後有所改善。

據報道，法國巴黎銀行駐倫敦的發言人Alexandra Umpleby不予置評。

反觀其競爭對手摩根大通和花旗集團，上月有外電指兩公司從股票衍生品中額外獲得了數億美元收入。

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