中汽協：內地3月汽車產銷按月飆逾三倍

內媒報道，中國汽車工業協會(中汽協)數據顯示，3月份中國汽車產銷量較2月大幅回升，產量及銷量分別完成142.4萬輛和143萬輛，按月上升399.2%和361.1%。

與去年同期比較，中國3月份汽車銷量則按年下降43.3%；當中，中國3月份乘用車銷量104萬輛，按年下降48.4%；新能源汽車銷量下降53.2%。

今年1至3月，汽車產銷分別完成347.4萬輛和367.2萬輛，按年下降45.2%和42.4%，降幅與首2個月大致相若。首季，乘用車共銷售287.7萬輛，按年下降45.4%，在乘用車主要品種中，四大類乘用車品種降幅均超過30%，其中多功能乘用車和交叉型乘用車降幅更為顯著。

中汽協補充，僅僅考慮國內因素影響，認為下半年汽車行業應該可以恢復到去年同期水平，但仍難以彌補第一季和上半年的損失。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200