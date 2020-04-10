中汽協：內地3月汽車產銷按月飆逾三倍
2020年04月10日 14:37
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(中新社圖片)
內媒報道，中國汽車工業協會(中汽協)數據顯示，3月份中國汽車產銷量較2月大幅回升，產量及銷量分別完成142.4萬輛和143萬輛，按月上升399.2%和361.1%。
與去年同期比較，中國3月份汽車銷量則按年下降43.3%；當中，中國3月份乘用車銷量104萬輛，按年下降48.4%；新能源汽車銷量下降53.2%。
今年1至3月，汽車產銷分別完成347.4萬輛和367.2萬輛，按年下降45.2%和42.4%，降幅與首2個月大致相若。首季，乘用車共銷售287.7萬輛，按年下降45.4%，在乘用車主要品種中，四大類乘用車品種降幅均超過30%，其中多功能乘用車和交叉型乘用車降幅更為顯著。
中汽協補充，僅僅考慮國內因素影響，認為下半年汽車行業應該可以恢復到去年同期水平，但仍難以彌補第一季和上半年的損失。
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