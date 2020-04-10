中國3月新增人幣貸款2.85萬億　消費類恢復增長

中國人民銀行公布，中國3月新增人民幣貸款2.85萬億元，預期1.8萬億元，前值9,057億元；中國3月M2貨幣供應按年增加10.1%，預期8.8%，前值8.8%。

3月社會融資規模增量5.15萬億元，而第一季度社會融資規模增量累計為11.08萬億元，比上年同期多2.47萬億元。

人民銀行新聞發言人、調查統計司司長阮健弘表示，3月份住戶部門貸款中，表明對農戶、個體工商戶的經營性貸款同比增13.3%，對疫情後恢復生產支持力度較大。同時，個人消費類貸款3月份由降轉升，明顯得到了恢復，逆轉2月份負增長的走勢。

阮健弘解釋，M2增速上升比較多，總體上有效支持了疫情防控和經濟社會發展。在政策引導下，商業銀行信貸投放推動了M2增速回升，全社會流動性持續保持在合理充裕狀態。

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