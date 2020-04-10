國際金價仍高踞1740美元水平　

紐約期金仍高踞每安士1,740美元水平，目前升約3.34%。Blue Line Futures預計，第二季度黃金均價在1,750美元，三季度黃金均價1,850美元，四季度均價2,000美元美元。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible指出，投資者們對美股依然有濃厚的不確定性，因此對避險的需求出現在所有人腦海中。市場不確定性巨大，人們對聯儲局大量寬鬆後的結果有些過於樂觀。

金價新一輪漲勢，主要受聯儲局宣布新一輪措施帶動，其在疫情持續期間提供多達2.3萬億美元的額外援助，這意味通脹將會走高，對黃金是一大利好。

與此同時，不少機構對金價未來走勢發表看法，Phoenix Futures and Options LLC的總裁Kevin Grady稱，他自己仍然對黃金持樂觀態度。儘管股市似乎已經站穩腳跟，但他仍然相信，湧入全球銀行體系的資金數量加上歷史低位的利率，將推動金價突破1,850美元。

事實上，新冠肺炎疫情的風險仍未消除，凱投宏觀大宗商品經濟學家Kieran Clancy指出，對很多國家來說，疫情高峰還沒到，這種不確定性會繼續利好黃金。

此前花旗和摩根大通等預計，未來兩年全球經濟將承受至少5萬億美元的損失。在這種情況下，市場預計今年餘下時間裏，金價將繼續走高

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200