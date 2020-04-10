聯儲局出手了！美國「垃圾債」創20年最大升幅

美國聯儲局加碼救市，又名「垃圾債」的高收益率債券於周四創自1998年以來最大單日漲幅，因為該局開始購買相關債券。

根據彭博巴克萊美國公司高收益率指數，投資者周四對持有這類債券提出的相對美國國債的額外收益率要求降低86個基點，至785個基點，為3月13日以來的最低水平。

聯儲局的最新舉措給該市場帶來最強的提振，受疫情影響，美國垃圾債上個月的利差飆升至艱難的水平，其利差曾於3月23日達到11厘，這是全球金融危機以來的最闊水平。所謂的利差，即是該債券與同年期國債的利率差距，因為國債可被視為無風險資產，這一利差也反映了信用風險程度。

為了維持信貸流動，聯儲局將擴大一項公司債購買計劃，以囊括截至3月22日時還是投資級、但後來被降至不低於BB-級(垃圾債第三級)的債券。

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