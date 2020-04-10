樓價UPDATES：屯門時代廣場兩房月租9500元

近期樓市走下坡，租務市場表現同樣遜色，屯門時代廣場兩房成交月租9,500元，較舊租約租金低逾兩成，呎租僅23.2元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●灣仔囍滙2座低層N室，實用面積348方呎，開放式間隔，以850萬元易手，實用呎價24,425元，單位2013年12月至今升值約25%。

●大潭浪琴園4座低層B室，實用面積1,534方呎，三房連套房間隔，以約3,160萬元獲承接，實用呎價20,600元。

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九龍區

●大角咀港灣豪庭8座低層G室，實用面積485方呎，三房間隔，放盤10天，減價28萬元，以842萬元成交，實用呎價17,361元。

●九龍塘畢架山花園14座中層D室，實用面積1,304方呎，三房套房間隔，以每月3.8萬元連車位租出，實用呎租29.1元。

●將軍澳CAPRI第9座中層E室，實用面積404方呎，一房間隔，獲區內首置買家以698萬元承接，實用呎價17,277元。

●奧運站君匯港6座極高層H室，實用面積482方呎，兩房間隔，業主約2萬元放租，最後減租1,500元，以1.85萬元租出，實用呎租38.4元。

●將軍澳景林邨2座高層22室，實用面積349方呎，一房間隔，已補價自由市場成交價428萬元，實用呎價12,264元。

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新界區

●屯門時代廣場B座低層8室，實用面積409方呎，兩房間隔，每月叫租1.2萬元，業主見近期租盤增多，寧願以平價盡快租出單位，終大手減租2,500元或20.8%，以9,500元租出單位，較舊租約低逾兩成，實用呎租23.2元。

●荃灣樂悠居低層10室，實用面積435方呎，原則一房間隔，已改為兩房，開價670萬元，減價20萬元，以650萬元售出，實用呎價14,943元。原業主於2017年4月以540萬元買入單位，持貨滿3年轉售，帳面獲利110萬元。

●馬鞍山迎濤灣1座低層G室，實用面積515方呎，兩房間隔，原開價680萬元，放盤僅兩星期，減價15萬元，以665萬元易手，實用呎價12,913元。黎健峯稱，原業主於2009年9月購入上址，當時作價218萬元，持貨10年多至今轉售，賬面獲利447萬元，單位期內升值近2.1倍。

●馬鞍山雅景臺4座中層D室，實用面積605方呎，三房間隔，開價約800萬元，議價後以768萬元易手，實用呎價12,694元。

●元朗朗屏8號2座低層D室，實用面積504方呎，兩房間隔，每月叫租1.45萬元，放盤兩日減租1,000元或6.9%，以1.35萬元租出，實用呎租26.8元。

●元朗尚悅13座中層F室，實用面積356方呎，兩房間隔，微減7萬元，以503萬元易手，實用呎價14,129元。屋苑本月暫錄約2宗二手成交，平均實用呎價15,159元。

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