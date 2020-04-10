新盤UPDATES：復活節假首日一手交投不俗

發展商趁復活節長假加推單位促銷，首日一手市場交投氣氛不俗，除了上車盤銷情上升外，部分豪宅項目更錄大額承接。

●御半山II期加推單位暫錄10伙獲認購

復活節長假展開，部分發展商加推單位應市。新鴻基地產（00016）旗下屯門御半山II期，今日（4月10日）起加推22伙發售，市場消息透露，暫已錄得約10伙獲買家認購，平均成交呎價16,405元，最高呎價19,395元。

因應疫情，發展商於售樓處限制人流及人群距離，售樓秩序井然。項目至今累售324伙，佔可售單位近九成，套現逾20億元。

●雲門複式戶9900萬元售出

豪宅新盤屢錄大額承接。據一手銷售資訊網資料，華懋集團旗上九龍塘雲門，剛售出2座12及15樓複式單位B，實用面積2,379方呎，平台及天台分別177與749方呎，成交價9,900萬元，呎價41,614元，買家獲贈家具優惠。

成交紀錄冊顯示，項目之前亦曾錄得同類單位成交，為1座12及15樓複式單位A，實用面積3,058方呎，平台與天台分別135及1,075方呎，於2018年5月以逾1.85億元售出，呎價60,734元。相比之下，是次成交呎價較之前同類單位大幅低出逾30%。

●駿嶺薈洋房逾1.49億沽 呎價2.8萬

建滔地產旗下沙田九肚駿嶺薈，剛售出洋房58號，實用面積5,336方呎，花園1,346方呎，天台1,440方呎，成交價逾1.49億元，呎價2.8萬元，料屬項目暫售單位新高。

●WEST PARK累沽44伙

興勝創建（00896）旗下長沙灣WEST PARK，售出17樓B單位，成交價931.5萬元，呎價18,895元。項目至今累售44伙，套現逾3.24億元。

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