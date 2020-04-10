選用八至九成按揭比例　創下逾十五年新高

經絡按揭轉介研究部數據分析，自去年10月放寬按揭保險計劃的樓價上限，高成數按揭的選用比例節節上升，截至今年3月份，即措施推行半年後，公司客戶選用六成以上的按揭成數比例，佔整體申請約38%，比放寬按保前即2019年9月份的18%，大幅增加20個百分點，並創下逾五年的最高比率。

該行首席副總裁曹德明表示，反映首置客對高成數按揭的需求殷切，其中選用八至九成按揭成數比例表現突出，從3月份數據顯示，有關比例佔整體18%，已連升七個月，創下2004年7月逾十五年的新高。

事實上，根據香港按揭證券有限公司每月報告中的資料所見，新批出貸款宗數及金額自去年10月起錄得大幅上升，今年3月分別錄得3,437宗及178.2億元，創自2010年9月後新高，該月平均每宗貸款金額達519萬元。

曹德明認為，受新冠肺災疫情及環球經濟因素影響，本港的樓市交投表現萎縮，但選用高成數按揭的比例仍有上升的趨勢，相信部分原因除了是納入高成數按揭的樓價上限增至最高1,000萬元外，近月一手物業定價克制，二手物業叫價亦普遍回落，反映剛性需求用家主導，令使用高成數按揭的單位比例增加。

面對全球量化寬鬆增加貨幣貶值的風險，加上香港剛性需求的支持下，資金將有機會流入樓市。他建議，政府宜分階段放寬逆周期措施，包括考慮放寬供款比率，現時在環球減息周期底下，短期內加息機會甚微，而供樓人士需接受3厘壓力測試基準，令有意置業人士更難負擔。同時建議政府考慮分階段放寬工商鋪及住宅按揭成數，激活市場流動性。

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