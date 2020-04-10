傳美大型銀行出手救頁岩油公司　避免貸款損失

外國媒體報道，美國大型銀行正準備接手頁岩油公司的資產，避免這些能源公司破產，為銀行帶來貸款損失。

據報，包括摩根大通、富國銀行、美國銀行及花旗在內的銀行計劃成立獨立公司，並聘用專家來管理石油及天然氣資產。

因新冠肺炎及油價年內跌約60%，許多美國頁岩油氣公司債務遽增，料行業貸款逾2000億美元。由於收入下滑、資產價值萎縮，一些公司更表示無力償還，例如Whiting Petroleum成為首家倒下的頁岩油公司。

報道指出，若銀行不保住這些資產，他們可能會被迫將其以低價出售。但消息人士也稱，大型銀行受實體商品的限制，還須獲得監管機構的豁免，才能執行此一計劃。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200