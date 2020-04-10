商務部：中國加工貿易面臨「雙向擠壓」

中國商務部周五指，今年以來，受疫情影響，中國外貿企業面臨的形勢異常嚴峻複雜，現時主要困難是訂單減少、成本上升、國際物流不暢、產業鏈及供應鏈均受阻等。海外疫情嚴重衝擊全球經濟，不穩定、不確定因素顯著增多，加工貿易受疫情的影響更快速直接，面臨需求端和供給端「雙向擠壓」。

商務部外貿司司長李興乾進一步解釋何謂「雙向擠壓」，一方面加工貿易企業的出口訂單減少，貿易夥伴幾乎全部發生疫情，國際市場需求明顯萎縮，主要經濟體的生產大規模停擺，企業在手出口訂單被延期或被取消，新增訂單按年下降；另一方面，全球供應鏈受阻，進口原材料、零配件存在困難。

他續指，內地有關加工貿易的進口以中間品為主，相關進口額佔80%以上乃來自亞洲周邊國家。受疫情影響，相關國家零配件的供應能力明顯下降，直接影響到內地加工貿易增值再出口。因此，國務院常務會議近日提及支持加工貿易發展，將從四方面提出穩定加工貿易發展的政策舉措。

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