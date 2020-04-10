疫情下需求急跌　復活節朱古力減價求售

新冠肺炎疫情下，復活節朱古力需求疲弱，遠不及廁紙和罐頭搶手，紛紛減價促銷。瑞士朱古力生產商Lindt & Spruengli全線復活節產品的網上售價減價30%；另一朱古力生產商Laederach今年亦一改不減價的傳統。從歐洲到北美的零售商，為復活節朱古力提供高達50%折扣。

商店關門和更多人失業，均打擊銷情。數據顯示，復活節佔Lindt總銷售額最多15%，預期該公司今年上半年銷售額將大跌14%。雖然Lindt和Laederach的網上銷售均見增長，但都不太可能抵銷實體店的銷售損失，因為很多時候消費者都是衝動下購買復活節朱古力。

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