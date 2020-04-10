理財Campus：輪證速成班　迎戰波動市

對股份長情不想低價賤賣，股票清倉後又怕一升冇回頭？或者可考慮以窩輪和牛熊證以求「四両撥千斤」。港股近期風高浪急，無論好友淡友都嘆搵食艱難。然而，如果想在波動市下減少入市資金，透過窩輪和牛熊證投資是其中一個可行方法。今期《理財Campus》教你如何善用輪證對沖持倉，以及鎖定利潤放紙鳶！

●長情投資 可對沖正股損失

情況一：陸太太現時持有市值約100萬元的港股，當中騰訊控股（00700）佔50萬元、滙豐控股（00005）佔30萬元，及友邦保險（01299）佔20萬元。她憂慮這些股份會再跌三成，但又長遠看好公司前景無意減持，於是想到用輪證對沖。不過實際操作如何呢？

要對沖正股下跌風險，可買入認沽證（Put輪）和熊證。一般情況下它們會在正股下跌時價格向上，抵銷全部或部分因正股下跌造成的損失。

另邊廂，若然所持正股上升，投資者買入的Put輪和熊證將錄虧損，但最大損失是投入本金，不用補倉。由於正股上升所賺的錢會多於衍生工具帶來的損失，這只是令整個投資組合賺少了錢，但好處是減低了持股再大跌的損失。

至於應該買多少Put輪或熊證做對沖，大家可參考以下算式：

所需買入的輪證股數=持有正股股數/輪證對沖值X輪證換股比率

中銀國際股票衍生產品部董事朱紅指，以上述持有騰訊、滙控及友邦為例，輪證選擇和條款較多，可直接買入相關Put輪和熊證做對沖。惟她建議只對沖部分持倉，如果是100%對沖下跌風險，成本效益不高，還不如直接沽清股票。

為方便計算，她先假設陸太太要100%對沖50萬元騰訊，以早前騰訊股價約384.6元時計算，大約是1,300股。以一隻騰訊Put 24461為例，行使價305元，當時的對沖值約20%，換股比率100。把這些數字代入算式：1,300股 / 20% X 100，得出650,000股，亦即要買65萬股24461，就可全數對沖正股騰訊跌價風險。當時此窩輪輪價為0.16元，未計交易費用的買入成本是10.4萬元。如果投資者只作部分對沖，可按比例減少買入此窩輪。

她續指，若騰訊股價下挫三成，50萬元貨值的騰訊跌至35萬元，帳面虧損15萬元；理論上24461的輪價可由0.16元升至0.4元，持有65萬股帳面可賺15.6萬元，抵銷正股損失。當然，一旦騰訊股價上揚，相關沽證價格下跌，變相拖低了組合的賺幅。

上述窩輪於今年九月到期，屬中長年期條款，她指千萬不要用末日輪做對沖，以免時間值損耗太大。另外，若擔心窩輪的引伸波幅變化太大影響輪價，轉用牛熊證也可，但要小心被強制收回。

牛熊證的對沖值可視作等於100%，以收回價405元的騰訊熊69663對沖1,300股騰訊為例，換股比率100，代入算式：1,300股 / 100% X100，得出大約買13萬股69663，就可作全部的騰訊持股對沖。

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威指，有些股份缺乏牛熊證選擇，有些認沽證選擇不多。而上述持倉全是恒指重磅股，與恒指走勢相關，用恒指Put或熊證對沖整個組合較簡單，公式同上述一樣，只是追蹤誤差較高。

至於買多少輪證做對沖，較簡單計算方法是找出相關輪證槓桿多少，例如槓桿10倍，要全數對沖100萬元市值的股票，可用10萬元資金來買輪證（100萬元 / 10倍槓桿）。惟要記住，輪證產品的槓桿愈高，投資風險亦愈高。

周氏補充，在對沖期間，窩輪的對沖值會不時轉變，令所需持有的窩輪數目有變，屆時要適時調動倉位。另近期窩輪的引伸波幅已升至較高水平，對沖成本較高，反而揀選收回價較現貨價遠一點的熊證，對沖效果可能較好。

●沽貨套現 以小博大繼續玩

情況二：今次陸太太把合共100萬元貨值的騰訊、滙控和友邦已悉數沽出，清倉計數。然而，她擔心其後這些股份會報復式反彈，眼見其他人贏錢，自己冇得贏更揼心！她思考如何持有相同比重看好的認購證（Call輪）或牛證。

計算公式同樣是：

所需買入的輪證股數=正股股數/輪證對沖值X輪證換股比率

正股股數代表已沽出的股份數量，並找出輪證的對沖值和換股比率，就可計到究竟要買多少Call輪或牛證，代替已經沽出的正股。

另一方法是依照不同產品槓桿買相應數量的輪證。例如用5萬元買入實際槓桿10倍的騰訊Call，相當於持有50萬元騰訊正股；用3萬元買入實際槓桿10倍的滙控Call，相當於持有30萬元滙控正股；以及用4萬元買入實際槓桿5倍的友邦牛證，相當於持有20萬元友邦正股。

由於輪證具備槓桿，有以小博大的特性，投資者可以用較少的資金（上述例子是12萬元），部署市值100萬元的正股。

當股票上升，理論上Call輪和牛證也會跟升，這樣陸太太就不會錯過其後的升幅。另一邊廂，萬一股票不升反跌，由於投入輪證的資金較少，所輸金額隨時小於繼續持有正股。

看好產品較看淡的選擇更多，更易找到合適的條款。惟周國威提醒，由於現時窩輪的引伸波幅仍相對高企，加上升市時往往引伸波幅會回落，不利輪價，所以看升時可優先選擇牛證。

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