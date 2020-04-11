東方日報B1：內地通脹回落至4.3%　有利救市

受新冠肺炎疫情影響，中國消費及生產需求雙雙受壓，3月居民消費價格指數(CPI)及工業生產者出廠價格指數(PPI)分別按年升4.3%及跌1.5%，均創5個月來低位。其中，CPI增幅較2月顯著回落0.9個百分點，下行速度創3年來最多。分析指，物價高位已過，短期PPI或續萎縮，為穩經濟政策擴大空間。

3月份CPI按年升勢連續兩個月放緩，更重返「4字頭」。國家統計局城市司高級統計師董莉娟指，復工、復產逐步加快，交通物流漸恢復，保供應穩價格等政策持續所致。其中，食品價格按年漲18.3%，漲幅較2月回落3.6個百分點，市場關注的豬肉價漲勢亦由1.35倍回落至1.16倍。

按月計，CPI轉跌1.2%，主因食品價轉跌3.8%帶動，豬肉價亦結束兩個月升勢，轉跌6.9%。若扣除食品及能源價格，核心CPI仍然低迷，雖然按年漲幅提高至1.2% ，但按月跌0.2%。

隨石油價下跌，3月PPI按年跌1.5%，按年及按月跌幅有所擴大，甚至超出預期，其中按月跌1%，不但連續兩個月陷入負增長，亦為2019年來最大跌幅。資深投資銀行家溫天納估計，內地製造業將受外需拖累，短期PPI或持續惡化，意味PPI較難擺脫通縮困局。

他續指，3月內地通脹壓力稍見回順，是否因市民抗疫減少外出購物仍有待觀察。惟4月初清明節假後，內地物品略有漲價，或刺激四月CPI升幅。值得留意，今年內地「五一」連續5日法定假期，市場相信或促進內地旅遊業復甦，加快拉動消費。

儘管內地物價增速仍處高位，但通脹壓力明顯紓緩，普遍分析相信，將有利政府進一步加大貨幣政策投放力度。內地券商華龍証券指，若通脹水平持續回落，可望為貨幣政策包括降低存款準備金率、降息等騰出空間，令中長期資金維持寬鬆。

溫天納卻提醒，目前內地尚未公布全國人大、政協舉行時間，兩會或延至五月較後時間，料屆時才有較大機會推出更猛烈的救市政策。

事實上，未來一周內地重磅經濟數據將「殺到埋身」，包括今年首季外貿、工業增加值、固定資產投資、零售及國內生產總值(GDP)等會陸續揭曉。據彭博綜合預測顯示，內地首季GDP將出現史詩級收縮，料按年急跌6%，但3月部分活動數據或顯示緩慢復甦。

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