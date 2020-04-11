特朗普：決定何時重啟經濟是他「最重大的決策」

外媒報道，美國總統特朗普表示，在疫情期間必須維持供應鏈運作，相信不需要進行全面的新冠肺炎病毒測試，來決定是否重新開啟經濟，坦言決定何時重啟經濟是他所面對的「最重大的決策」。

他續指，如果經濟重啟後出現第二輪疫情的爆發，會考慮第二次關閉經濟，並提到將成立研究解除限制措施的委員會。

特朗普又說，過去一周股市上漲表明存在潛在的市場需求，指數據顯示美國的新冠疫情可能接近峰值，而全國新冠肺炎的新增病例亦正在減少，預期美國新冠肺炎死亡病例將遠低於10萬宗。

另外，特朗普指，不會讓飛機生產商波音公司出現問題，將在周末與航空公司和波音公司會面。

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