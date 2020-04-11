1周10大驚奇：經濟末日論成真　「末日論者」怎看未來？

2020年踏入復活節，日子真難捱，看來復活前確實要先蒙受苦難。回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季將是全球股市主要升幅所在。惟受疫情打擊，異象曾於1月25日警告調整來了，之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」，結果當月底大冧，然後再反覆勸告投資者切忌衝動，直至上周看到曙光！現時又如何呢？既然今年「末日論」成真，或許看看一班「末日論者」怎看！

【1、怪客：賭冧市收手了！轉行「買金」】

自2017年起，市場上出現了一位「怪客」，被稱為「50美仙」，因該位「怪客」專門對賭俗稱「恐慌指數」的VIX指數認購期權，而且愈輸愈買。由於每天固定以50美仙的價碼，購入5萬手VIX認購期權(call options)，故被戲稱為「50美仙」。

雖然他一度愈買愈輸，但在2018年2月全球大冧市當中，就一鋪翻身，由累蝕2億美元變倒賺2億美元；去年12月他再度下注，有媒體本周指出，結果他在今年2月至3月的大冧市當中，又勁賺一筆，估計獲利達4億美元(約31億港元)！他最近透露，黃金是下一個目標。

報道指出，這位「50美仙」交易員是投資公司Ruffer Capital的倫敦基金經理Jonathan Ruffer。據悉，他斥資2億美元購入VIX的看升期權(即賭股市大冧)，結果恐慌指數3月一度漲至76.67，創2008年以來新高。毫無疑問，他的策略得到了豐厚回報，市場人士料獲利達4億美元。

然而，Jonathan Ruffer宣布「金盆洗手」，不再以「50美仙」落注，並轉買黃金。他認為，隨着市場對疫情造成的經濟損失擔憂加劇，傳統避險資產黃金會受到支持。他多次強調，雖然「50美仙」看似賭博，但僅屬對沖，確保投資組合安全是最重要，其次才是賺錢。

除了黃金，他亦推薦了通脹掛鈎債券，因預期政府巨額救市，貨幣會急速貶值。在此情況下，通脹會回升。

【2、怪客：賭油價50美仙！預示「經濟末日」未完】

上述「50美仙」夠傳奇？未算！本周有人對睇紐約期油跌穿每桶0.5美元！對，即是低見「50美仙」！

報道指出，一名交易員買入了1,000手美國基準原油的看跌期權，如果油價跌至近零水平，他作為期權買方，就會從中獲利，而這筆勝算不大的押注僅需10,000美元(約7.8萬港元)。

今年以來，紐約期油已下跌了56%。雖然在市場上的一些角落，價格甚至跌到了負值(即產油商要「貼錢」賣油，這通常因為庫存滿瀉)，但紐約期油要跌破每桶1美元，似乎是天方夜譚。然而，交易員們已開始大量買入可從極端低價中獲利的合約。10美元或以下的看跌期權規模最近幾周顯著增加，目前持倉數量超過50,000手，大部分是在過去一個月增長的。

目前為止，各個產油國試圖商定減產，或可避免油價跌至單位數，惟隨着全球消費量呈「直插無水花」式下滑，油價波動率又處於空前高位，「0.5美元」的押注看起來更像是一張彩票，對需求的持續低迷進行對沖。

【3、末日論者發威！黃金真的會變成「終極資產」？】

其實，除了「50美仙」買金外，一向主張以黃金為貨幣基礎(金本位)和投資黃金的金甲蟲(gold bugs)，在金融市場一直被視為「邊緣人」，因他們經常發出「末日警告」，即例如：金融資產即將崩潰、銀紙變廢紙等。然而，他們的預言可能就在2020年成真！

事實上，隨着疫情全球大爆發，黃金跑贏了美元和美國國債，成為今年以來表現最好的主要資產。

著名金價大好友、美國暢銷書《貨幣戰爭(Currency Wars)》作者Jim Rickards說：「我們早就警告會發生這種事。」他一向建議持有黃金。

末日論者一向把黃金當成「終極避險資產」，這種硬資產不怕通脹，而且幾世紀以來一直保值，最重要的是，鎖在金庫的實體黃金不怕沒有交易對手，就連政府和央行都動不了。

貴重金屬投資公司Goldmoney創辦人兼行政總裁Roy Sebag指出，各國央行已無法掌控最有影響力的政策工具，在此整體經濟巨變下，黃金將成為最卓越的貨幣。

「商品大王」羅傑斯(Jim Rogers)亦表示，在疫情結束前，黃金會大漲，當人們對貨幣和政府失去信心，就會去買黃金和白銀。

【4、「末日論者」還有他！除了買金 仲有銀】

除了上述「末日論者」，著名暢銷書《富爸爸·窮爸爸》作者Robert T. Kiyosaki(羅伯特·清崎)也是其中！他早在近年已不斷呼籲「長線投資已死」，本周則發文指出，不要把政府派的金錢儲起來，建議投資者將錢買入對未來有保障的資產，例如黃金、白銀等，因美元正步向死亡，既然政府派錢，當然要收下、且聰明地使用。

他又點名指出，白銀每安士僅20美元，對保障未來而言是最划算的選項。他稱，在美國聯儲局大印銀紙、實行零利率的情況下，為甚麼要儲錢？認為此時應儲黃金或虛擬貨幣「龍頭」比特幣。

事實上，他近年一直看好白銀，認為是所有資產類別當中，最被低估、低風險、且最佳的投資，除非每安士漲到40美元，否則將持續買入。

世界黃金協會(WGC)前主席、加拿大礦商Franco-Nevada董事長Pierre Lassonde更大膽預測，金價將飆至接近美股道指水平，即有機會狂漲至每安士2萬美元！

他指出，創造貨幣需要時間，才能讓貨幣流入人們的手中，縱觀現今局勢，他認為供應鏈中斷將持續2至5年，「我確實相信，我們會看到道指/金價比率即使不是1：1，也會非常接近1：1」。

【5、唔怕蹂躪！美年輕一代狂撈郵輪股】

除了黃金，又有甚麼值得買入？美國年輕人就選擇「郵輪股」！美國德美利證券(TD Ameritrade)市場策略師JJ Kinahan本周表示，公司的千禧一代(Millennial)客戶3月增持了皇家加勒比(Royal Caribbean)和嘉年華(Carnival Corp)的兩隻郵輪股。他特別提到，年輕人特別是在3月的最後兩周內大手增持該些股份。

這些年輕投資者除了相信郵輪公司在長期可以從疫情恢復過來外，Kinahan認為，年輕人可能也出於個人因素而對郵輪股票感興趣，因他們可能是首批願意重返郵輪旅行的客戶。

另一方面，Ally Invest投資策略師Lindsey Bell透露，公司的年輕客戶近期也很喜歡郵輪公司的股票，同時認為這些客戶可能是最初回到郵輪旅遊的人。

事實上，郵輪業是受疫情打擊最嚴重的行業之一，皇家加勒比年內股價累插77%，嘉年華更累瀉近80%。

看來「別人恐慌我貪婪」的「股神」金句，正好落入年輕人的心中。

【6、難怪「末日論」當道！世界真的巨變...】

事實上，世界正出現巨變，難怪「末日論」仍有市場！本周有媒體指出，日本已從空前的經濟刺激方案中撥出22億美元(約171億港元)，幫助製造商將生產基地遷出中國；新冠病毒導致這兩個主要貿易夥伴之間的供應鏈中斷。

日本政府推出了追加預算方案，從而緩解疫情的破壞性影響。根據網上發布的計劃細節，追加預算包括2,200億日圓(約156億港元)資助企業把生產地點遷回日本，235億日圓供企業將生產轉移到其他國家。

一般情況下，中國是日本最大的貿易夥伴，但2月份由於疫情導致工廠停工，日本自中國進口規模幾乎下降了一半，進而導致日本製造商必要零組件斷貨。

因此，各界開始重新討論日本企業不應過度依賴中國作為製造業基地一事。上月，負責未來投資的一個日本政府小組，商討了有必要將高附加值產品的製造生產遷回日本，將其他產品的生產分布在整個東南亞地區。

【7、疫市「經」奇：仍有生意逾「百年」最好賺】

疫市下的「經」奇，除了一班「末日論者」及供應鏈異象外，有一門生意更是逾百年最好賺！隨着「封城」措施延長，有愈來愈多美國人開始將時間和金錢花在遊戲上，帶挈拼圖熱賣！

根據遊戲產品製造商維寶(Ravensburger)指出，在過去2周，其美國拼圖銷售額按年飆3.7倍，平均每分鐘售出20個拼圖，為該公司自1883年創立以來，從未見過。

對於拼圖需求激增，美國經濟學家Anne Williams稱，在經濟不穩定的時期，美國人轉向玩拼圖遊戲來緩解壓力並不少見。她稱，對生活在經濟不穩定時期的人們來說，覺得整個經濟、生活完全失控了，而拼圖是讓他們認為可以控制並戰勝的挑戰。

【8、疫市「經」奇：斥600萬讓女兒收租「學理財」】

外國有拼圖生意，香港則有樓市！有否想過不買拼圖，而是買樓教理財？本周有代理表示，東涌映灣園11座高層E室，實用面積552方呎，兩房間隔，今年3月叫價650萬元，減價至600萬元沽，呎價10,870元。新買家剛滿18歳，仍然在學，父母見樓價下跌，加上低息環境及量寬下，決定出資幫女兒置業，供樓由他們一手包辦，打算先將單位出租，讓女兒學收租理財，將來可自住。按單位市值租金約1.5萬元計，料租金回報約3厘。

據了解，原業主則於2011年以352萬元買入，現轉售單位，帳面獲利248萬元，單位期內升值71%。

【9、疫市「經」奇：有冇諗過「工種」從此改變】

上述例子對大多數人來說可能遙不可及，那麼，不妨留意「工種」可能出現巨變，這關乎「飯碗」問題！新冠肺炎疫情導致某些產業停擺，亦同時令其他產業的人力需求激增，使全球就業市場的人力配置，正以二戰以來最快速度改變。

隨着封城鎖國相繼出現，以前在旅館、餐廳及航空公司打工的人，為了餬口，正轉行在超市、網上零售商，以及醫院工作。人力資源機構萬寶華(Manpower)集團北美公司總裁坦言，這可能是該公司自1948年成立以來，所見過規模最大的就業市場轉變。

這種轉變還包括一些政府呼籲無薪假的勞工與學生，加入種植和採收水果蔬菜的行列。在德國，麥當勞也把員工借給兩家迫切需要勞工的大型超市。

事實上，德國已通過一項法律，對適用短時工作制(企業讓員工留在家中並給2/3薪金，其餘由政府補貼)的勞工提供獎勵，鼓勵從事醫護與農業等副業。法國農業部長亦表示，由於季節性外勞今年無法入境，法國農場3月需要4.5萬名工人，4月還需要8萬人，5月則需再增8萬名勞工。

美國方面，雖然過去兩周首次新申領失業救濟金人數接近1,000萬人，意味着有龐大閒置人力，但與此同時，沃爾瑪、連鎖藥房CVS等美國大型企業的人力需求激增，未來幾周需要近50萬名新血加入。

【10、疫市「經」奇：全球經濟不能V彈是因「慳啲」...】

最後，想分享的是，全球經濟在疫情過後，可能不會出現V彈，除了「地緣政治」因素外，民眾使錢習慣改變可能也是其一！

風險投資公司Collaborative Fund合夥人Morgan Housel認為，在疫情影響下，當人們突然發現現實中世界較以前更脆弱時，承擔風險的意願就會更低，或會因而創造「超級儲蓄世代」，即他們對冒險投資的興趣降低、不介意錯失機會，亦更重視降低風險。

他推測，由於經濟快速惡化，將對人們樂觀看待未來的能力產生深遠影響，即使疫情危機明天就立即結束，也會因已發生的事情非常嚴重，足以留下約「一個世代」的影響。

他認為，若疫情引致「儲蓄社會」，雖然會使未來經濟增長速度減慢，但也有望帶來更能吸收未來衝擊、管理機制更好的經濟系統，令金融領域更強健。

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