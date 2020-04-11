巴菲特旗下巴郡又換貨 今次沽貨原來因為...

「股神」巴菲特又有新動作。據外媒引述美國證券交易委員會(SEC)周五(10日)最新監管文件顯示，其投資旗艦巴郡最新以每股約35美元沽出紐約梅隆銀行(BNY Mellon)近86萬股股票，套現約3,000萬美元(約2.34億港元)，持股由約10.4%降至9.8%，總值約33億美元。據資料，巴郡於本年3月初曾增持紐約梅隆銀行股份。

不過，有報道指巴郡是次減持，可能是要避開逾10%持股的監管限制。

而本年至今，紐約梅隆銀行股價顯著受壓，以周四(9日)收市價37.14美元計，累計下挫逾27%。

值得注意的是，此前巴郡分別減持約18%的達美航空股票，以及4%的西南航空股票，估計套現近3.9億美元(約30.42億港元)。

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